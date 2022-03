Pensionata di Baselice muore nei reparti covid del San Pio di Benevento E' la 440esima vittima registrata nel nosocomio. Sei nuovi ricoveri e aumentano neonati in Tin

E' una 86enne di Baselice la 440esima persona deceduta nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento in due anni e un mese di emergenza sanitaria che ha investito, specialmente con la seconda e terza ondata, anche il Sannio. La donna era ricoverata da alcuni giorni all'interno del padiglione Santa Teresa dove sono ubicati i cinque reparti attualmente in uso per curare persone affette dal dal coronavirus.

Sei i nuovi ricoveri registrati nelle ultime 24 ore che fanno arrivare nuovamente a 47 il numero totale di pazienti nella struttura ospedaliera sannita. Aumenta di due unità (4) il numero dei neonati in terapia intensiva neonatale anche perchè nati da madri positive. Passano da 9 a 10 anche i letti occupati in terapia sub intensiva covid del reparto di Pneumologia. 18 invece le persone in Malattie infettive, 14 in Medicina interna Covid e una persona attualmente è invece ricoverata nell'area isolamento covid annessa al pronto soccorso in attesa dell'esito definitivo del tampone.

Continua a crescere, purtroppo, la lista dei decessi. I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi ammontano a 440 su complessivi 1.896 trattati (sospetti n. 235 e accertati n. 1661) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 1.085, uno in più rispetto a ieri.

Dei 1.661 pazienti accertati positivi dal febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, 1.207 sono residenti nella provincia di Benevento.