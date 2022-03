Telefono azzurro e carcere, una sala giochi per i bimbi in visita Protocollo d'intesa per offrire un servizio di accoglienza ai figli dei detenuti

Rendere l'impatto con il carcere meno traumatico per i bambini. E' l'intento del protocollo d'intesa siglato tra il Telefono Azzurro e la casa circondariale di Benevento dove è stato allestito uno spazio dedicato ai più piccoli che potranno attendere le visite con i genitori.

Uno spazio dedicato ai figli dei detenuti che potranno intrattenersi, in attesa dei colloqui, tra giochi, colori e cura. Il nuovo progetto allestito presso la casa circondariale di Benevento nasce grazie ad un protocollo d'intesa con il Centro Aiuto al Minore Telefono Azzurro e con i fondi messi a disposizione da Cassa Ammende e avrà durata di dodici mesi con l'impegno delle volontarie che saranno pronte ad accompagnare e sostenere il bambino nelle delicate fasi, prima del colloquio.

“L'impatto con il carcere resta difficile – spiega il direttore della struttura circondariale Gianfranco Marcello – e purtroppo non sempre riusciamo ad assicurare il colloquio in tempi brevi, dunque può risultare pesante. Di qui l'idea di creare questa piccola ma organizzata stanzetta dedicata a loro, per trascorrere l'attesa in un ambiente protetto. Per ora l'iniziativa si svolgerà in una sola giornata a settimana ma puntiamo, con il coinvolgimento di altre volontarie, a coprire tutti i giorni della settimana per assicurare a tutti i detenuti il servizio”.

“Un luogo dove far esprimere la propria sensibilità e i propri stati d'animo ai minori” ha chiarito Carla Miele del Cam Telefono Azzurro “Un luogo dove saranno a loro agio e potranno esprimere le proprie emozioni attraverso una serie di attività ricreative ed educative”.