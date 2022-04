Geoparco chiuso a Pasquetta. Fdi: "Un peccato non essere pronti per i turisti" I meloniani: "Pronti a collaborare per trovare soluzione idonea a rendere fruibile il sito"

Dopo la nota stampa con cui la Lega manifestava forte scetticismo sulla chiusura del Geoparco di Pietraroja durante le festività, arriva il commento di FdI Sannio. Nel merito i meloniani spiegano: "In un momento post pandemico - si legge nella nota - in cui il turismo dà segni di ripresa in tutta Italia, è davvero un peccato non farsi trovare pronti per accogliere i turisti, specialmente in un sito di immenso valore storico e culturale come quello del Geoparco di Pietraroja, che risulta unico nel suo genere. Come Fratelli d'talia, siamo a disposizione dell'Amministrazione comunale di Pietraroja con i nostri rappresentanti regionali e nazionali, affinché si possa trovare una soluzione idonea a rendere fruibile il Parco con le giuste modalità. Condividiamo i dubbi e le preoccupazioni sollevate dalla Lega circa la chiusura al pubblico dei sito in questione - conclude la nota - a riprova che si tratta di temi comuni su cui il Centrodestra sannita intende misurarsi e confrontarsi".