Turisti innamorati di Benevento: "Sembra una cittadina del Nord" Tanti visitatori per il ponte del 25 aprile, le guide: era ora, lavorare per farla conoscere di più

Tornano le manifestazioni per il 25 aprile ed anche i gruppi di visitatori. C'è chi ha trascorso l'intero fine settimana nel Sannio e chi si è fermato in città solo oggi. Da Bari, da Napoli ma anche dalla più lontana Firenze hanno gremito il corso Garibaldi. Ancora una volta la meta preferita sono i luoghi di cultura: dal Museo del Sannio alla Rocca dei Rettori dove sono state garantite visite guidate, dall'Arco di Traiano al Teatro Romano. Le bellezze storico-culturali conquistano ancora una volta chi arriva da fuori e c'è chi commenta: “Benevento sembra una cittadina del nord”.

Immagini che mancavano soprattutto agli operatori del settore come le guide che questa mattina hanno accompagnato i turisti, dopo due anni di pandemia e restrizioni. “Era ora. I segnali sono buoni, in questo weekend abbiamo avuto diverse presenze”, racconta Stefano Forgione presidente dell'associazione Verehia spiegando che gli arrivi sono soprattutto “dall'Italia centrale e meridionale, molti giungono per la prima volta a Benevento e la stanno scoprendo insieme a noi”.

Un dato che non meraviglia chi ha sempre puntato sul turismo culturale: “Penso che Benevento attragga di per sé ma dovremmo impegnarci per farla conoscere di più, lavorare insieme renderebbe tutto più semplice”. Intanto i numeri fanno ben sperare: “Siamo sul centinaio in questo fine settimane e non è ancora finita”.

E passeggiando nel centro cittadino questa mattina è stato possibile incontrare non solo gruppi organizzati, ma anche visitatori che hanno scelto Benevento come tappa di un viaggio più ampio: “Arriviamo da Firenze, una città ricca di storia, ma anche Benevento ha tanto da visitare complimenti”.

