Recupero strutture pubbliche, ok a due finanziamenti I progetti riguardano uno stabile del capoluogo e l'ex edificio scolastico di Bagnara

Via libera per il comune di Sant'Angelo a Cupolo per due progetti in tema di recupero delle strutture pubbliche. "La lungimiranza del sindaco Cataffo e della sua squadra di sottrare dall’elenco dei beni alienabili alcuni edifici dismessi al fine di intercettare fondi che potessero recuperarli è stata premiata con il riconoscimento di finanziamenti per oltre 1milione e centomila euro - si legge in una nota -. A distanza di pochi giorni, la Regione Campania ha riconosciuto ammissibili due progetti, quello riguardante uno stabile situato nel capoluogo ed un altro relativo all’ex edificio scolastico di Bagnara. In particolare, grazie al Fondo complementare al Pnrr: Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, è stato riconosciuto un finanziamento di 356.560 euro per realizzare nuovi alloggi residenziali in via Sellitti. Ben più cospicuo il finanziamento per l’ex edificio scolastico di Bagnara, attraverso il Fondo per la Prevenzione del rischio sismico

articolo 11 decreto legge 39/09, che prevede la concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi locali di miglioramento o adeguamento sismico di edifici e infrastrutture di interesse strategico. Un progetto complessivo di 922.700 euro, di cui 773.200 euro finanziati dal Fondo e 149.500 euro di cofinanziamento da parte dell’ente comunale".