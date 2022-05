Sud Motor Expo, boom di partecipazione per i corsi di educazione stradale L'evento dedicato ai motori con spettacoli e divertimento a Morcone

Stanno riscuotendo tanta partecipazione e, soprattutto, attenzione e gradimento i corsi di Educazione stradale, con consegna di materiale didattico, riservati ai giovani nell’ambito del programma del “Sud Motor Expo” di Morcone, promossi dall’Aci di Benevento presieduta dalla dottoressa Lia La Motta Stefanelli.

Le lezioni sono tenute dal dottor Antonio De Bellis (Commissario della Polizia di Stato in quiescenza e docente per la formazione nelle Scuole di Polizia).

“Vedere la partecipazione di tanti ragazzi ai corsi – commenta Lia La Motta Stefanelli – ci ricompensa degli sforzi e del lavoro che da mesi ci vedono impegnati per la riuscita dell’evento”.

“Prima il dovere – aggiunge poi il Patron dell’evento Alberto Scaperrotta rivolgendosi ai giovani corsisti – poi il piacere e il divertimento nell’assistere ai tanti spettacoli di stuntman, test drive, sezioni dedicate con grossi nomi, spettacoli di freestyle, motocross e fuoristrada, offerti ai visitatori di ogni età purché appassionati al mondo dei motori”.

“E’ presto per fare un bilancio ma credo che come prima edizione della manifestazione abbiamo dimostrato che ci sono imprenditori e istituzioni capaci di mettersi in gioco per il rilancio delle aree interne, contrariamente ai soliti politici che fanno solo tante chiacchiere ma pochi fatti”.

Il costo del biglietto è di 4 euro a persona, che scende a 3 euro se acquistato in prevendita. Lo stesso prezzo di 3 euro è riservato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni e agli over 65.