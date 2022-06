Covid, continua ad aumentare il numero dei ricoveri al San Pio di Benevento Dopo un periodo di relativa tregua, aumentano i letti occupati nel nosocomio sannita.

Con i dati delle ultime settimane si sperava che presto i reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento potessero restare vuoti nel giro di una decina di giorni. Invece, purtroppo, il numero delle persone ricoverate è tornato a salire. Da 9 si era passati a 11, poi a 15 negli ultimi due giorni, ed infine a 17 oggi. Una situazione continuamente monitorato da parte dei medici che fa però registrare una nuova impennata di casi covid da ospedalizzare. Nessuna dimissione nelle ultime 24 ore ma due nuovi ingressi nei reparti dedicati alla cura del coronavirus al Rummo di Benevento. Resta fermo a uno il numero dei lettini occupati della Terapia intensiva neonatale Covid. Sei invece le persone in terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia e 10 i posti occupati in Malattie infettive.