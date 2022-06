Pronto Soccorso San Pio, Ugl: "Inutili allarmismi? Dg visiti il reparto" Il sindacato: "Ribadiamo le criticità: serve un confronto"

Torna sul caso "Medicina d'Urgenza" del San Pio l'Ugl: "in relazione alla dichiarazione rilasciata dal Direttore Generale dell'A.O. San Pio, che stigmatizza gli "inutili allarmismi" circa la situazione critica vissuta dal reparto di medicina d'urgenza, la Segreteria Provinciale UGL Salute ribadisce l'urgenza di aprire un confronto sulle criticità organizzative che attualmente interessano il reparto di medicina di urgenza e nello specifico il Pronto Soccorso, segnalando, altresì, che le stesse sono state ribadite da autorevoli O.S.S. del comparto, dal personale sanitario e da diversi esponenti politici attivi a livello territoriale.

Pertanto, in una logica di fattività e concretezza, si invita il Direttore Generale a visitare con una delegazione composta dai medici e dal personale O.S.S., il citato Pronto Soccorso per avere contezza diretta del disagio vissuto tanto dai professionisti che dai cittadini.

Tanto, al solo scopo di concertare azioni che risolvano concretamente e tempestivamente la problematica che investe il diritto alla salute e l'organizzazione del lavoro, secondo i dettami della contrattazione collettiva".