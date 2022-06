Quici (Cimo): "Auguri a Volpe e Morgante: ci auguriamo cambio rotta al San Pio" Il presidente del sindacato medici: "Ospedale ha ridotto offerta: serve rilancio"

Tanti auguri di buon lavoro a Gennaro Volpe, riconfermato Direttore generale dell’Asl di Benevento, e a Maria Morgante, nuova Direttrice generale dell’AO San Pio. Ci auguriamo che una continuità di azione sul territorio e un cambio di rotta nelle politiche dell’ospedale contribuiscano a migliorare l’offerta sanitaria per i pazienti e le condizioni di lavoro per il personale». Con queste parole Guido Quici, Presidente del sindacato dei medici Federazione CIMO-FESMED, accoglie le nomine dei vertici della sanità sannita.

«L’ospedale San Pio, anche per effetto del Covid, ha ridotto drasticamente l’offerta sanitaria ed è per questo motivo che occorre un rilancio della struttura; rilancio che deve necessariamente partire da una vera politica del personale che, in questi anni, è mancata. Speriamo – conclude Quici – di avviare una collaborazione proficua con la dottoressa Morgante per valorizzare le risorse umane presenti in ospedale e rendere la struttura nuovamente attrattiva a tutto vantaggio dei cittadini sanniti».