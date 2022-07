Covid. Asl Benevento: "Via quarta dose vaccino". Riaprono centri vaccinali Per tutti i cittadini. Ecco il calendario dell'apertura dei centri. Volpe: "Dose rinforzo efficace"

L'Asl Benevento apre tutti i Centri vaccinali dislocati nei distretti sanitari con formula Accesso Libero per consentire alle persone che rientrano nel target di poter effettuare la “dose di rinforzo” contro il Covid

LE CATEGORIE INTERESSATE sono: i cittadini residenti nella provincia di Benevento, over 60, e le persone fragili, dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (cioè dalla terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo).

“L’attuale situazione di aumento della circolazione del virus e di ripresa della curva epidemica ha reso necessario l’allargamento della platea degli aventi diritto alla quarta dose di vaccino - ha dichiarato il direttore dell’Asl sannita, Gennaro Volpe - Abbiamo prontamente riaperto tutti i centri vaccinali dell’Asl, a cui si può accedere senza preventiva prenotazione secondo il calendario diffuso e che sarà modificato ed ampliato in base all'affluenza che registreremo. Tutte le evidenze scientifiche - conclude il DG - hanno dimostrato l’efficacia della dose di “rinforzo” nel prevenire le forme gravi di Covid-19 causate dalle varianti attualmente in circolazione. Pertanto, invito coloro che rientrano nelle categorie previste a non indugiare e proteggersi con il vaccino.”



Calendario apertura Centri Vaccinali:





Benevento ex caserma Pepicelli:

Martedì, mercoledì e venerdì h 9,00-13,00

Lunedì e giovedì h 9,00-17,00



Montesarchio:

Venerdì h 9,00-13,00

Sabato h 8,00-14,00 (dal 23 luglio)



San Giorgio del Sannio:

Martedì h 14,30 - 17,00



Sant’Agata dei goti:

Martedì h 11,30 - 13,00

Giovedì h 11,30 - 13,00



Morcone:

Lunedì h 15,00-18,00



San Marco:

Giovedì h 15,00-18.00



San Bartolomeo:

Giovedì h 15,00-18,00



Telese Terme:

Martedì h 8,30 - 13,00