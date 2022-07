Covid. Tre dimissioni e nessun ricovero al San Pio Passa da 42 a 39 il dato dei pazienti in degenza

Tre dimissioni nelle ultime ventiquattro ore e fortunatamente nessun nuovo ricovero. E scende di nuovo sotto la soglie delle quaranta unità il numero dei posti letto occupati nei reparti covid del San Pio di Benevento. Si passa da 42 a 39 pazienti in degenza, di cui 25 sanniti e 14 provenienti da fuori provincia. Due le culle occupate nella terapia intensiva neonatale covid, tredici invece i pazienti che necessitano delle cure di pneumologia sub-intensiva, mentre sono ventidue i ricoveri nel reparto di malattie infettive. Due al momento i pazienti nell'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso. Ma dall'ospedale, nel consueto bollettino con cui viene dettagliata la situazione nei reparti covid, viene precisa che “due dei pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata P.S., non sono stati ricoverati, ma inviati in solamento domiciliare presso le rispettive abitazioni.