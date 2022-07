Cinque sindaci sanniti chiedono tavolo tecnico per monitorare prezzo delle uve I primi cittadini di Torrecuso, Ponte, Paupisi, San Lorenzo Maggiore e Foglianise: basta ingiustizie

L'istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio del prezzo delle uve per la campagna vitivinicola 2022. A chiederlo sono i sindaci dei Comuni di Torrecuso (Angelino Iannella), Paupisi (Antonio Coletta), Ponte (Marcangelo Fusco), San Lorenzo Maggiore (Carlo Giuseppe Iannotti) e Foglianise (Giovanni Mastrocinque). Lo hanno fatto con una missiva inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, all’ Assessore Regionale all’Agricoltura, alla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania, alla Camera di Commercio, al Presidente del Parco Regionale Taburno-Camposauro, al Presidente del Gal Taburno, al Presidente del Consorzio Sannio Tutela Vini, poi alla Coldiretti, alla CIA, a Confagricoltura e all’ Unicaa.

“I corsi e ricorsi storici - scrivono i primi cittadini - ci ricordano che spesso ci siamo trovati ad affrontare dei periodi difficili segnati da crisi ed ingiustizie. Attualmente l’ingiustificata, triste ed assurda guerra in Ucraina, oltre a scuotere profondamente gli animi, ha purtroppo contribuito ulteriormente a ‘preoccupare’ la nostra economia locale, già segnata dall' aumento dei costi delle materie prime. Questi ultimi, accompagnati dall' aumento delle spese di gestione delle aziende agricole, - continuano i sindaci - hanno fatto ‘suonare’ un campanello d'allarme che non può restare inascoltato. A tal riguardo invitiamo tutti gli attori del settore a monitorare la situazione ed attivarsi al fine di porre in essere di tutte le misure necessarie, in particolare, a contrastare eventuali ribassi dei costi delle uve della prossima vendemmia 2022, evitando in primo luogo che vengano effettuati possibili fenomeni speculativi a ribasso del prodotto, a danno dei viticoltori, a fronte dell’enorme aumento dei costi di produzione derivante dall’aumento vertiginoso dei fertilizzanti, gasolio, fitofarmaci ecc. Ricordiamo, con orgoglio, - concludono i primi cittadini di Torrecuso, Ponte, San Lorenzo Maggiore, Paupisi e Foglianise - che stiamo salvaguardando le nostre ricchezze più importanti: le nostre terre con i loro preziosi frutti ed i nostri onesti lavoratori a cui tanto dobbiamo riconoscere in termini di impegno, sacrificio e dedizione al territorio. Pertanto lanciamo un appello ad istituire un tavolo tecnico la cui sede potrà essere ubicata presso i locali del Comune di Torrecuso”