Nastrino covid-19 agli agenti di Polizia Municipale per l'impegno in pandemia La riunione del comitato tecnico consultivo, il comandante Bosco nei gruppi di lavoro

Si è tenuta questa mattina a Napoli, presso la regione Campania, la riunione del Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale. Al Comitato, presieduto dal prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla Legalità, hanno partecipato il dirigente Dionisio Limongelli e i rappresentanti dei Corpi di Polizia municipale delle cinque province campane. Per la provincia di Benevento erano presenti Fioravante Bosco, comandante del Corpo del capoluogo sannita e Pasquale Mario Di Mezza, comandante del Corpo di Polizia municipale di Telese Terme (Bn).

"Due i punti all’ordine del giorno - viene spiegato in una del comando di polizia municipale di Benevento - sul primo è stato concordato che anche alla polizia municipale della regione Campania verrà conferito il “Nastrino COVID-19”, quale onorificenza a favore degli addetti che, nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, hanno prestato servizio per almeno 180 giorni, anche non continuativi nel territorio regionale, organizzando e attuando attività mirate a

garantire il rispetto delle norme, nazionali e regionali, emanate in relazione all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione, esponendosi a elevato rischio personale di contagio da Covid-19. Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Comandante della municipale beneventana

Fioravante Bosco è entrato a far parte dei due gruppi di lavoro ristretti che lavoreranno sulle tematiche inerenti sia i quesiti sull’applicazione del regolamento regionale n. 1/2005 che per l’attribuzione – anche alla memoria - delle onorificenze al personale distintosi per spirito di abnegazione e attaccamento al

dovere, o per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore".

“E’ stata una riunione proficua quella di stamattina – dichiara Fioravante Bosco – e voglio sperare che già in autunno il personale della polizia locale campana possa fregiarsi del nastrino Covid-19. Per quanto riguarda l’inserimento nei due gruppi di lavoro ritengo che questo sia il giusto riconoscimento dell’impegno

che pongo in essere ogni giorno alla guida della polizia municipale di Benevento, in una condizione di grande difficoltà da tutti riconosciuta”.