Graduation Day 2022, lunedì la festa di laurea dell’Università del Sannio Circa 700 laureati e laureate saranno celebrati in Piazza Roma

Il 18 luglio l'Università del Sannio celebra il Graduation Day 2022. Si rinnova anche quest'anno l'atteso appuntamento con la giornata di festa dedicata alla consegna dei diplomi a più di 700 laureati UniSannio.

La cerimonia partirà intorno alle ore 18 nei chiostri dei palazzi storici dell’ateneo, nel centro storico di Benevento, per concludersi in serata, alle ore 21, nell'evento finale di saluto in Piazza Roma.

Nel Complesso di Sant’Agostino e a Palazzo De Simone i laureati dei tre Dipartimenti UniSannio ritireranno la pergamena di laurea e successivamente con toga e tocco percorreranno Corso Garibaldi per incontrarsi in Piazza Roma. La Graduation Cerimony inizierà alle ore 21 e si concluderà con il lancio augurale del tocco.

“Una festa – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora - che sta entrando a pieno titolo nell'immaginario dei dottori e dellle dottoresse UniSannio. La presenza di 700 giovani laureati nel centro cittadino rappresenterà un segno tangibile del capitale umano formato ogni anno nell’ateneo sannita, energie e intelligenze che rappresentano la vera ricchezza del nostro territorio. Ci sono i momenti in cui deve prevalere lo studio e l’impegno e ci sono i momenti in cui

protagonisti sono l’entusiasmo e l’emozione. Questa giornata vuole essere uno di questi momenti speciali per l’università, gli studenti e le famiglie”.

Il programma dell'iniziativa in particolare prevede dalle ore 18 e fino alle ore 20 la consegna delle pergamene di laurea Complesso Sant’Agostino, Palazzo De Simone - Piazza Arechi II, alle ore 20:15 l'avvio del corteo dei laureati da Piazza Arechi II e alle 21 la cerimonia di saluto e “lancio del tocco” Piazza Roma