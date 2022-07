Oggi e domani dalle ore 19 sarà chiuso il tratto di strada comunale Acquafredda Il provvedimento nell'area interessata dai festeggiamento in onore della Madonna del Carmine

"In occasione della Festa in onore della Madonna del Carmine, in programma nei oggi e domani 16 luglio, sarà chiusa al traffico dalle ore 19 e sino al termine della manifestazione la strada comunale Acquafredda nel tratto di strada interessato dalla festa". Ad annunciarlo il comune di Benevento in vista delle iniziative previste in zona precisando che "saranno esclusi dal provvedimento i residenti della zona e i mezzi di soccorso ed emergenza".