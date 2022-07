Un decesso, cinque dimessi ed altrettanti nuovi ricoveri per Covid al San Pio Resta delicata la situazione nell'azienda ospedaliera sannita. I decessi hanno raggiunto quota 490

E' un bollettino in chiaroscuro quello che arriva oggi dai reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nonostante le cinque dimissioni di questa mattina, purtroppo si registra anche una nuova vittima all'interno delle stanze di degenza ospitate nel padiglione Santa Teresa del Rummo. Cinque dimissioni, un decesso ma ancora cinque ricoveri nelle ultime 24 ore che hanno portato il numero dei pazienti totali da 38 a 37. Azzerata, dunque, la buona notizia data da coloro che sono guariti ed hanno potuto lasciare la struttura ospedaliera. A perdere la vita un pensionato ultrasettantenne di Napoli che era ricoverato in terapia sub intensiva da alcuni giorni. Sono invece tutti sanniti i cinque nuovi pazienti per i quali si è reso necessario il ricovero. Restano 13 le persone ricoverate in condizioni preoccupanti in Pneumologia sub intensiva, 21 in Malattie infettive, una persona nell'area isolamento covid del pronto soccorso e due neonati in Tin Covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna salgono quindi a 490 su complessivi 2.200 trattati (sospetti n. 239 e accertati n. 1961) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano sono 1.263.