Raccolta differenziata vetro, finanziamento Anci-Coreve per l'asia Madaro: sarà possibile incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata del vetro

"L'Asia è stata ammessa al bando Anci-Coreve ed ha ricevuto un finanziamento destinato allo sviluppo della raccolta differenziata del vetro. L'importo concesso sarà utilizzato per l'acquisto di grandi carrellati per le utenze non domestiche ed ecopunti, cassoni destinati all'Ecocentro comunale, borse riutilizzabili per le utenze delle contrade ed per le utenze food del centro storico". A comunicarlo l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata.

"Il finanziamento Anci-Coreve ci consentirà di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata del vetro - ha commentato l'amministratore unico, Donato Madaro - Il dato è notevolmente migliorato con l'eliminazione delle campane di vetro dalle strade ed il conseguente avvio del porta a porta, ora puntiamo ad implementare e perfezionare il servizio, anche attraverso un'opportuna campagna di comunicazione. L'obiettivo dell'Azienda è di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché vi sia un conferimento corretto delle singole frazioni di rifiuto, in tal modo la città accrescerà la percentuale complessiva di raccolta differenziata".