Covid: in provincia di Benevento oltre 300 casi in 24 ore Non si placa la morsa del coronavirus sul Sannio

Ancora 309 casi covid in 24 ore a Benevento: un dato che evidenzia come l'incidenza del virus resti ancora su livelli importanti nel Sannio, come testimoniato anche dalla Fondazione Gimbe, che analizzando i dati metteva in luce come la provincia di Benevento sia tra quelle italiane con più casi covid in rapporto agli abitanti.

Tuttavia il trend sembra calare, con il picco che secondo i virologi viene raggiunto proprio in questi giorni. Da monitorare dunque anche il caso dei ricoveri al San Pio: due in più nelle ultime 24 ore con i degenti nella struttura di via Delcogliano che arrivano a 39, un numero che si era registrato nella scorsa primavera, e sceso intorno alle 10 unità alla vigilia dell'estate, lasciando presagire un momento di calma relativa, diverso da quello che invece si sta vivendo con Omicron 5.