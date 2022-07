Presentata la nona Edizione di "Telesia for Peoples" Questa mattina alla Rocca dei Rettori. Tra i premiati di Icosit anche l'ambasciatore Zazo

Presentata nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia di Benevento, la nona Edizione di "Telesia for Peoples" che si svolgerà dal 22 al 24 luglio nel Parco delle Terme di Telese Terme, con il patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia e della Regione Campania, tenendo fede al suo motivo ispiratore: sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell' l'integrazione tra i popoli.

L’evento, ideato e voluto dall'Associazione italoamericana "Icosit", è stato illustrato dal presidente Icosit, il giornalista Mimmo Ragozzino, che ha ricordato il programma dell'evento 2022. Ragozzino ha voluto sottolineare in particolare che, secondo nello spirito e secondo i valori che “Telesia for Peoples” vuole rappresentare, l’annuale edizione del Premio omonimo, è stato assegnato a personaggi del mondo della Chiesa e delle istituzioni, a uomini della cultura e del giornalismo italiani e stranieri che nella loro attività

"non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli". Le personalità che saranno premiate quest'anno sono: l’Ambasciatore d’Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il giornalista di “Avvenire” Nello Scavo, la Coldiretti Nazionale l’imprenditore Nicola Grasso, l'avvocato e sindaco Armando Rocco e il Centro Studi “Piero Calamandrei”. Il vicepresidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricordato “come il Patrocinio della Provincia è motivato dall’adesione ai valori e agli ideali della non violenza”.