Covid: ancora tre ricoveri al San Pio Cinque dimissioni, ma 3 pazienti hanno dovuto ricorrere alle cure del nosocomio nelle ultime 24 ore

Ancora tre ricoveri al San Pio di Benevento nei reparti dedicati alla cura del coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati 5 i pazienti che hanno lasciato l'ospedale perché guariti completamente, portando il totale da 39 degenti a 34.

Numero di degenti risalito però a 37 in virtù di 3 nuovi ricoveri. Per quanto attiene al dettaglio: resta vuota la terapia intensiva ordinaria, mentre sono due i pazienti in terapia intensiva neonatale, 12 i pazienti in pneumologia subintensiva, 23 in malattie infettive.

26 pazienti sono sanniti mentre 11 residenti in altri province.