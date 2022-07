Ancora una vittima e nuovi ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento Sale a 39 il numero dei pazienti nel padiglione dedicato al Rummo. 492 le vittime dal febbraio 2020

Nel padiglione Santa Teresa dell'ospedale San Pio di Benevento registrata la 492esima vittima covid. Si tratta di una donna di Casagiove, in provincia di Caserta, ricoverata a Benevento. Sul fronte dei ricoveri salgono a 39 il numero dei pazienti attualmente positivi al Rummo. Quattro nuovi accessi nelle ultime 24 ore, una dimissione e un trasferimento dal reparto di sub intensiva covid al reparto ordinario dopo la negativizzazione.

Restano due i neonati in Tin covid, 12 le persone in Pneumologia sub intensiva e 23 in Malattie infettive. Due invece i pazienti in attesa dell'esito definitivo del tampone nell'area covid del pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna hanno dunque raggiunto quota 492 su complessivi 2.212 trattati (sospetti n. 239 e accertati n. 1973) dal mese di febbraio di due anni e mezzo fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 1.265.

Nei laboratori dell'Azienda ospedaliera San Pio nella giornata di ieri sono stati analizzati 224 tamponi, dei quali 76 risultati positivi.