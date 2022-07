Camera Commercio, Confagricoltura: congratulazioni a Bruno Casazza: "Possa avere le giuste e dovute attenzioni per il comparto agro alimentare beneventano"

"Congratulazioni al primo neo presidente della camera di commercio Irpinia Sannio, Pino Bruno, uomo da sempre sensibile alle tematiche del territorio avellinese; l'auspicio è che possa avere le giuste e dovute attenzioni per il comparto agro alimentare beneventano, e che attraverso un trait d'union di forze, quelle Irpine e quelle del Sannio si possa riabilitare il territorio a livello regionale in primis e nazionale poi". Così in una nota Confagricoltura Benevento, guidata da Antonio Casazza che rimarca: "Ne esce sconfitto, il professor Piero Mastroberardino, imprenditore alla guida della omonima azienda vitivinicola, una figura condivisa dal comparto agricolo che sicuramente avrebbe saputo svolgere in modo egregio l'incarico per cui concorreva, cosi come altrettanto egregiamente saprà farlo il neo eletto presidente, avente tutte le caratteristiche e la sensibilità per rilanciare il territorio Sannio-Irpino".