Benevento: eletto il nuovo consiglio dei geometri. Biele presidente "Obiettivo garantire un rinnovamento della categoria"

A BENEVENTO eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà il collegio geometri e geometri laureati provinciale per il quadriennio 2022/2026. Presidente Giampaolo Biele; vicepresidente Claudio Rosato; Segretario Camillo Zollo; tesoriere Giuseppe Luongo; consiglieri Roberto D'Alessio, Ester Leone, Giovanni Siciliano, Giambattista Bianco e Giovanni Renzi. L'obiettivo del consiglio appena eletto è quello di garantire un rinnovamento della categoria nella scia di quanto già fatto fino a questo momento, al fine di conquistare un ruolo sempre più qualificato in una società in rapida evoluzione.