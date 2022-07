Università del Sannio, ecco i nuovi direttori di Dipartimento Il Rettore, Canfora: buon lavoro ai neo eletti, grazie a direttori e presidenti uscenti

Si sono concluse all’Università del Sannio le operazioni di voto per il rinnovo dei direttori dei tre dipartimenti. Eletti anche i nuovi presidenti dei corsi di studio.

“Per il triennio 2022-2025 – viene comunicato dall'Ateneo - il Dipartimento di Scienze e Tecnologie sarà guidato da Pasquale Vito, professore ordinario di Genetica che succede alla professoressa Maria Moreno, alla guida del DST per due mandati. L’attività di ricerca del prof. Vito riguarda in particolare i meccanismi molecolari coinvolti nella regolazione della risposta immune. La nomina di Vito va ad aggiungersi a quella del nuovo direttore del Dipartimento Diritto Economia

Management e Metodi quantitativi Gaetano Natullo, professore ordinario di Diritto del Lavoro. L’attività di studio del prof. Natullo riguarda principalmente le relazioni di lavoro, sindacali e la sicurezza sociale. Al Dipartimento di Ingegneria si conferma direttore per un secondo mandato il prof. Nicola Fontana, ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia. I suoi interessi di ricerca riguardano tra l’altro l’allocazione ottimale delle risorse idriche, la mitigazione dell’impatto inquinante sui corpi idrici superficiali e la mitigazione del rischio idrogeologico”.

A congratularsi il rettore Gerardo Canfora, che ha detto: “Esprimo i miei più sinceri ringraziamenti ai Direttori e Presidenti uscenti che, nello scorso triennio, hanno messo a disposizione dell’Università del Sannio, con grande impegno e dedizione, il loro tempo e le loro competenze e auguro buon lavoro ai neoeletti, con la certezza che per il prossimo triennio si continuerà a lavorare proficuamente nell’interesse dei nostri studenti e dell’intera comunità accademica”.

Di seguito i nuovi presidenti dei corsi di studio:

Dipartimento DEMM: Presidente del Corso di Laurea in Economia Bancaria e Finanziaria Vittoria Ferrandino; Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale Concetta Nazzaro; Presidente del consiglio unico per il Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali e per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali Paola Mancini; Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Paola Saracini; Presidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza Vincenzo Verdicchio. Dipartimento DING: Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile Giuseppe Maddaloni; Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Giuseppe MAddaloni; Presidente del consiglio unico per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni Andrea Cusano; Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica Alfredo Vaccaro; Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica Alfredo Vaccaro; Presidente del consiglio unico per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica Eugenio Zimeo. Dipartimento DST: Presidente del consiglio unico per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e per il Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le risorse, l’ambiente e i rischi Sabatino Ciarcia; Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari Lorella Maria Teresa Canzoniero; Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie Stefano Pagnotta; Presidente del Corso di Laurea in Scienze naturali, geologiche e ambientali Paola Revellino; Presidente del Corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie Giovanni Filatrella; Presidente del consiglio unico per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche e per il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ettore Varricchio.