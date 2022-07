San Pio: due decessi e 4 nuovi ricoveri nei reparti covid A perdere la vita due pazienti sanniti

Incide ancora in maniera significativa il Covid nel Sannio. Sì perché al San Pio nei reparti covid si registrano 2 decessi e 4 ricoveri nelle ultime 24 ore.

Sette i pazienti dimessi in un giorno dal nosocomio sannita, dove ieri erano 39 i degenti ed oggi sono 34, per effetto appunto delle 7 dimissioni, dei due decessi, di pazienti sanniti, e di 4 nuovi ricoveri.

La situazione vede la terapia intensiva vuota, mentre 2 sono i degenti in terapia intensiva neonatale covid dedicata, 9 i pazienti in pneumologia sub intensiva, 22 i pazienti nel reparto di malattie infettive, 1 paziente è invece ricoverato nell'area del pronto soccorso dedicata al covid.