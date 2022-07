Rischio incendi, c'è l'ordinanza del sindaco Mastella Provvedimento in vigore fino al 20 settembre

Rischio incendi boschivi, nuova ordinanza del sindaco Mastella. Il provvedimento in vigore dal 20 luglio al 20 settembre impone il divieto “di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi dichiarato dalla Regione” nonché il divieto di “abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti”.

Ed ancora l'ordinanza del primo cittadino stabilisce l'impossibilità di “accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino a distanza di cento metri da essi nonché nei pascoli” e in particolare nei boschi e nei pascoli viene fatto divieto di diverse attività che potrebbe arrecare rischi come “usare motori e fornelli, usare apparecchi a fiamma o elettrici nonché sostare con veicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate”.

Previsto anche il divieto di accendere “fuochi d'artificio, lanciare razzi o lanterne volanti”.

Si invita pertanto le “autorità competenti ad attivare tutti gli organi ispettivi e di controllo per vigilare nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie su tutto il territorio del comune di Benevento” mentre ai detentori delle aree boscate o terreni incolti viene chiesto di “provvedere al decespugliamento laterale ai boschi o aree abitate”.