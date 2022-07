Teatro Comunale di Benevento, ecco com'è dopo il restauro – FOTO Apertura a settembre dopo una minuziosa ristrutturazione. Il provveditore Migliorino: una bomboniera

E' il 16 settembre la data di riapertura ufficiale del Teatro Comunale 'Vittorio Emanuele' di Benevento. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine di un sopralluogo con Placido Migliorino, provveditore interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, questa mattina in città accolto dai tecnici e dalle maestranze che hanno eseguito l'opera di ristrutturazione dell'antico teatro cittadino chiuso ormai da anni.

Una sistemazione che ha riguardato l'intera struttura e che ora è ormai completata. All'interno le squadre di operai per gli ultimi ritocchi e per le pulizia del teatro e dei saloni che in futuro potranno essere utilizzati per molteplici finalità.

Rinato dunque il Teatro Vittorio Emanuele che da anni attendeva la messa in sicurezza e una sistemazione generale a partire dai balconcini per gli ospiti, al palco la platea.

“Vediamo se il 16 settembre rimane confermata la data per l'inaugurazione con il ministro Franceschini. Vediamo anche come va a finire la questione del Governo perchè credo che ad ottobre sembra che si voti” ha poi precisato Clemente Mastella che però rimarca: “L'inaugurazione ci sarà lo stesso e con tutti i sindaci con la fascia tricolore. Il teatro Comunale non è solo di Benevento ma dell'intera provincia”.

“I lavori sono sostanzialmente ultimati. Riusciamo ad anticipare di una settimana la data di consegna dei lavori che era prevista per i primi di agosto” ha invece rimarcato soddisfatto il provveditore interregionale alle Opere Pubbliche, Placido Migliorino che ha effettuato un sopralluogo e una verifica delle opere effettuate all'interno e all'esterno del Teatro Comunale lungo Corso Garibaldi. “Da questo momento in poi i locali possono essere riconsegnati al Comune per usufruirne con la programmazione. La consegna può avvenire tra qualche giorno” ha voluto rimarcare Migliorni che ha poi concluso: “Questa mattina ho ammirato l'opera ultimata. Sia pure piccola è una vera bomboniera con un'armonia di spazi e di composizioni architettoniche. Un immobile di cui la città di Benevento ha necessità. Un bene per tutta la collettività di Benevento”.