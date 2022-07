Turismo, comuni in rete nel Sannio: storia e tradizioni contro lo spopolamento Il progetto presentato oggi a Palazzo Paolo V

Valorizzare storia, tradizioni, cultura ed eccellenze enogastronomiche per incentivare il turismo e combattere lo spopolamento. Comuni in rete nel Sannio per il progetto “Festival internazionale delle mongolfiere: il volo della storia tra città martiri e oasi Wwf”.

Un itinerario turistico promosso dalla Regione Campania, che coinvolge i comuni di Fragneto Monforte, Casalduni, Campolattaro, Pontelandolfo e Ponte. Questa mattina a Palazzo Paolo V a Benevento la presentazione dell'iniziativa con i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, il sindaco Mastella e il vicepresidente della Provincia, Nino Lombardi.

Dal primo cittadino del capoluogo sannita l'invito a lavorare insieme anche facendo per il futuro una “mappatura di tutte le iniziative in provincia di Benevento”.

Un risultato possibile “facendo sinergia” ha ribadito poi l'esponente della Rocca dei Rettori per “rendere questo territorio sempre più accogliente”.

Ed è la sfida che vede coinvolti i cinque comuni sanniti che partendo proprio da antiche tradizioni, che ritornano dopo lo stop imposto dalla pandemia, con mostre, percorsi culturali ed enogastronomici per guidare i visitatori alla scoperta del Sannio, di un turismo lento e di prossimità.

Si guarda cosi alla ripartenza. “Dopo due anni di fermo per la pandemia riprendiamo le nostre attività per far conoscere i nostri territori, conservare tradizioni, storia, cultura e peculiarità”, ha spiegato il sindaco di Pontelandolfo, Gianfranco Rinaldi, evidenziando la “necessità di fare rete per valorizzare l'intero Sannio. E' questa la strada da seguire se vogliamo fermare lo spopolamento”.

E dunque si punta al “lavoro di squadra – ha ribadito Simone Paglia, primo cittadino di Campolattaro – per valorizzare il territorio, aspetto fondamentale delle nostre aree interne”.