Gemellaggio Parco del Taburno Camposauro e Parco delle Madonie La cerimonia di sottoscrizione dell'iniziativa alla Rocca dei Rettori a Benevento

E' un'intesa nel segno delle eccellenze che guarda al futuro dell'area protetta per incentivare il turismo e prosegue nel percorso ormai avviato da tempo per la candidatura Unesco dell'area protetta. A Benevento, nella sala consiliare della Rocca dei Rettori, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione del Gemellaggio tra il

Parco Regionale delle Madonie ed il Parco Regionale del Taburno Camposauro.

Ad esprimere la soddisfazione della Provincia sannita per l’accordo è stato il Vice Presidente Nino Lombardi che ha ospitato l’evento. Il documento, siglato tra i Presidenti del Parco siciliano, Angelo Merlino, e di quello campano, Costantino Caturano, è finalizzato alla candidatura Unesco Global Geopark.

"Istituiti dalla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, gli UNESCO Global Geoparks sono riservati ad aree geografiche singole, delimitate da un unico confine continuo, dove i siti e i paesaggi di valore geologico internazionale sono gestiti secondo un approccio integrato per quanto concerne la tutela, l’educazione e lo sviluppo sostenibile". Il Vice Presidente della Provincia Lombardi si complimentato per la loro lungimiranza con i promotori dell’iniziativa, Merlino e Caturano. "Gli UNESCO Global Geoparks nascono attraverso un processo “dal basso” che coinvolge tutte le autorità locali e regionali e gli attori del territorio (come comunità locali, operatori turistici, abitanti e associazioni), attraverso un impegno forte da parte delle comunità locali", ha commentato Lombardi nel suo indirizzo di saluto ed ha così continuato: "Il Consiglio Provinciale di Benevento ha di già aderito alla Candidatura UNESCO Global Geoparks ed il Gemellaggio di stasera non fa che rafforzare l’impegno istituzionale per il prestigioso ed ambito riconoscimento".