Ancora un decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento. Vittime a 496 Aumentano ricoveri nonostante due dimissioni e paziente trasferito in terapia intensiva a Maddaloni

Settimana nera sul fronte covid nei reparti dedicati dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove si continuano a registrare decessi. Anche oggi, infatti, dal bollettino quotidiano emerge una paziente deceduto durante il ricovero. Si tratta di una persona residente in un centro del Sannio.

Aumentano anche le persone ricoverate nonostante le due dimissioni di questa mattina. Sono infatti 35, uno in più rispetto a ieri, i pazienti 'ospiti' dei reparti ancora aperti e interamente dedicati al Covid. Nella giornata di ieri ancora un paziente trasferito nell'ospedale di Maddaloni in Terapia intensiva a causa delle condizioni critiche di salute.

Due i neonati attualmente ricoverati in Tin, 11 i pazienti in sub intensiva di Pneumologia, 21 in Malattie infettive e una persona ancora in attesa nell'area dedicata Covid annessa al pronto soccorso. Il paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento non è stato invece ricoverato ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano quindi a 496 su complessivi 2.225 trattati (sospetti 239 e accertati 1.986) dal mese di febbraio del 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere ormai 1.272.