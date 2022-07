Internazionalizzazione, firmato protocollo tra Asi, Ministro Esteri e Regione Barone: Aiutare piccole aziende per le esportazioni

"L'internazionalizzazione è strategica per lo sviluppo ma bisogna puntare soprattutto sull'aiuto alle nostre piccole aziende che hanno necessità di un accompagnamento per esportare gli ottimi prodotti che realizzano". Così Luigi Barone, presidente dell'Asi di Benevento, nel corso dell'intervento all'incontro per la firma del protocollo d'intesa per il coordinamento degli interventi finalizzati alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione dei Consorzi Industriali della Campania che si è tenuto stamattina all'interporto di Nola. "Oggi si avvia una sinergia importante tra consorzi Asi, ministero degli Esteri, Ice e Regione Campania per promuovere il made in Campania", ha concluso Barone che ha firmato il protocollo con il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il presidente dell'Ice Carlo Ferro, l'assessore regionale alle Attività Produttive della Campania Antonio Marchiello e gli altri presidenti delle Asi campane.