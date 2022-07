Carcere, gli infermieri:" Siamo senza medici: difficilissimo operare così" Dopo il Garante anche gli infermieri intervengono: "Ci sentiamo abbandonati"

Anche dagli infermieri arriva il grido d'allarme per la situazione degli istituti penitenziari. Da Benevento, dopo che già il Garante ha denunciato la situazione in mattinata, anche gli stessi infermieri spiegano che la situazione è diventata difficile: “Siamo senza medici, per cui gestire la situazione diventa complicato: capita di restare scoperti per molte ore e un infermiere non può prendere decisioni relative a terapie, o magari in merito alle emergenze. Ci sentiamo abbandonati”.

Anche Samuele Ciambriello in mattinata aveva sottolineato le difficoltà derivanti da questa situazione: “Mancano i medici e il periodo estivo complica la situazione. Ho scritto a tutte le autorità competenti di questa situazione. Non avere specialisti sanitari in questo periodo, non avere figure sociali, sommato al clima rovente che c'è nelle carceri, porta al 'povero' agente ad essere in prima fila, ad essere agente di prossimità anche per questi episodi. La sanità penitenziaria non può essere una cosa a sé ma deve camminare e deve essere modulata in base alle esigenze che si vengono a creare negli istituti di pena