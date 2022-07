Dal "Telesia for Peoples 2022" un appello per la pace in Ucraina Premiato l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo

Boom” di presenze alla cerimonia spettacolo per la consegna del Premio “Telesia for Peoples” 2022, l’evento promosso dall’associazione italoamericana no profit “Icosit” che si è concluso ieri sera nelle terme di Telese (Benevento).

L’evento, che è stato dedicato alla pace nel mondo, ha avuto numerosi ospiti, tra cui l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, che ha seguito ed è intervenuto in diretta da Kiev alla cerimonia. Zazo ha ricevuto il Premio “Telesia for Peoples” 2022 “per l’impegno, la professionalità e la competenza che lo vedono impegnato da anni a livello diplomatico, specie ora in Ucraina, dimostrando doti professionali di eccellenza e grande umanità, distinguendosi nell’ambito internazionale e rendendoci orgogliosi di essere italiani”.

Non appena è partito il collegamento, Zazo è stato salutato dal pubblico di Telese da un caloroso e lungo applauso. Nel ringraziare i promotori del Premio, l’Ambasciatore, sollecitato dal conduttore della serata, ha aggiornato i partecipanti sulla attuale situazione in Ucraina.

Oltre a Zazo a ricevere il “Premio Telesia for Peoples” 2022 sono stati: Stefania Proietti (Sindaco della Città di Assisi) premiata dalla senatrice Sandra Lonardo; l’inviato di guerra del quotidiano “Avvenire” Nello Scavo premiato dal Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso; la Coldiretti Nazionale rappresentata dal vice presidente Gennaro Masiello premiato dal sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo; l’imprenditore Nicola Grasso (gruppo GOIL), rappresentato da Colomba Fusco in quanto positivo al covid, premiato da Alessandro Fucci (Presidente di Aslimitaly); il cabarettista Ciro Giustiniani premiato dall’assessore Filomena Di Mezza di Telese Terme; l’avvocato Armando Rocco premiato dagli organizzatori e il Centro Studi “Piero Calamandrei” premiato dal Sindaco Caporaso.

Ad arricchire la cerimonia è stato lo spettacolo con le esibizioni artistiche dello stesso Ciro Giustiniani, del giovane cantante romano Gabriel Damiani, del ballerino di “Amici” 2022 Leonardo Lini.

La chiusura, per la gioia di tanti fan, è toccata invece al dj set live di Livio Cori.

“Ringraziamo – hanno detto in chiusura gli organizzatori dando appuntamento al prossimo anno per la decima edizione - ancora una volta l’Impresa Minieri Spa per la sua ospitalità, il sindaco Caporaso, i volontari della protezione Civile ‘Telesia’, il Comando della Polizia Municipale di Telese e il Questore di Benevento”.

Il “Telesia for Peoples” è stato patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dalla Città di Telese Terme e dalla Pro Loco Telesia.