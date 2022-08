Il ministro degli esteri Di Maio al Premio Marzani 2022 La XV edizione del riconoscimento a San Giorgio del Sannio, il 27 e 28 agosto

“La guerra e la pace in Europa. Autonomia energetica, transizione ecologica e certezza delle forniture alimentari in Medioriente e Africa”.

E' il tema al centro dell'incontro dibattito che inaugura la XV edizione del Premio Marzani in programma sabato 27 agosto (alle ore 18,30 a San Giorgio del Sannio).

Il riconoscimento giornalistico e diplomatico affronterà “grandi temi internazionali con protagonisti importanti anche della politica nazionale e del mondo diplomatico e giornalistico” ha spiegato Enzo Parziale, presidente di “Campania, Europa, Mediterraneo” l'associazione che promuove l'evento.

All'appuntamento parteciperanno infatti Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale; Odeer Odek, ambasciatore di Palestina in Italia; Evarist Bartolo, già ministro degli Esteri di Malta, Umberto Del Basso De Caro, parlamentare Pd, Abdul Nasser Abun Aoun, giornalista e reporter di Gaza con il coordinamento di Talal Khrais, Agenzia Assadakah ed Enzo Parziale.

“Da quindici anni – prosegue Parziale – mettiamo al centro il tema del Mediterraneo come bacino di attenzione e interesse avendo come fondamento di praticare la cosiddetta diplomazia dal basso”. Il giorno successivo, domenica 28 agosto, a Palazzo Bocchini (ore 11,30) l'incontro delle autorità amministrative con gli ospiti del Premio, svelati nell'incontro di presentazione di questa mattina alla Rocca dei Rettori con Enzo Parziale e Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’associazione “Guido Dorso” e coordinato da Bruno Menna.

Tornando al programma del premio, ancora domenica 28 agosto in Piazzetta Bocchini, alle ore 18 apertura con la musica Rita Tekeyan, cantante e poetessa armena - Omaggio a due eroi del nostro tempo Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, ucciso in un attentato il 22 febbraio 2021 - Shireen Abu Aklek, giornalista palestinese uccisa, l’11 maggio scorso, da colpi d’arma da fuoco delle forze di sicurezza d’Israele.

A seguire, alle ore 19 l'assegnazione del Premio Marzani, XV edizione. I premiati sono: Shireen Abu Aklek, giornalista palestinese uccisa, l’11 maggio scorso, da colpi d’arma da fuoco delle forze di sicurezza d’Israele (alla memoria). Zaira Seddiky, vedova di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, fondatrice e presidente dell’ong “Mama Sofia”.

Asmahan Abdulhameed Altoqy, ambasciatrice della Mauritania in Italia. Ely Salem Zeineb, ambasciatrice dello Yemen in Italia. Evarist Bartolo, già ministro degli Esteri di Malta. Stefania Battistini, giornalista Tg1, inviata di guerra in Ucraina. Carlo Giovanni Cereti, docente “La Sapienza”, studioso del patrimonio culturale del Medio e Vicino Oriente. Raimondo Di Maio, libraio ed editore in Napoli. Valentina Busiello, giornalista e scrittrice. Laura Marzi, scrittore, autrice del romanzo “La materia alternativa”. Graziella Di Grezia, poetessa e pianista classica. Emilio Mottola, violoncellista e compositore. Francesco Terrone, poeta, scrittore e giornalista. Rita Tekeyan, poetessa e cantante armena.