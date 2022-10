Protezione Civile: al Vigorito campo soccoritori. "Prevenzione fondamentale" Un campo base per esercitazioni e formazione

Nella settimana dedicata alla Protezione Civile importante iniziativa allo stadio Vigorito della Regione Campania in collaborazione con Comune di Benevento e Prefettura: con un campo baso soccorritori allestito e varie iniziative di formazione e dimostrazioni organizzate. Soddisfatto il consigliere delegato Italo Barbieri, che ha annunciato anche la prossima approvazione del piano di protezione civile.

“Tematiche su cui purtroppo si registra scarsa attenzione, ma che con l'amministrazione stiamo seguendo attentamente, consci dell'importanza che riveste in un territorio come Benevento, di qui il lavoro anche sul piano comunale di protezione civile”.

Presente anche il Prefetto Torlontano, che è intervenuto per sottolineare l'importanza della Protezione Civile in un territorio come quello sannita, che ancora ha sul corpo le ferite del dissesto idrogeologico: “Giornata importante: la parte esercitativa è fondamentale e su questo territorio lo sappiamo bene, ma in generale in tutta Italia visto il fenomeno del dissesto idrogeologico. Fondamentale anche l'informazione e formazione dei cittadini”.

E anche il sindaco Mastella sull'argomento ha commentato: "Un particolare ringraziamento va ai 160 volontari di Benevento e provincia, scesi in campo per divulgare la conoscenza della protezione civile. - ha dichiarato il sindaco Mastella - Grazie alla Protezione Civile Regionale e alla dirigente responsabile Claudia Campobasso per aver promosso il progetto in collaborazione con il Comune e la Prefettura di Benevento. Iniziative come questa sono quantomai importanti perché contribuiscono a creare comunità resilienti, di cittadini consapevoli, capaci di fiutare il rischio ed adottare appropriati comportamenti per l’autoprotezione”.