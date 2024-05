Notte Europea dei Musei: apertura serale al Teatro Romano In via straordinaria open dalle 19.30 alle 22.30

Sabato 18 maggio 2024 in occasione della Notte Europea dei Musei, il Teatro Romano di Benevento sarà aperto in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00), per l’occasione il personale intratterrà i visitatori con “Il Teatro si racconta”.