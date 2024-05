Abbattimento e ricostruzione scuole, è corsa contro il tempo per decidere In Provincia riunione con i dirigenti scolastici dopo le i no delle Scuole a piano trasferimenti

Si è svolta nella Sala “Angelo Mario Biscardi” della Provincia di Benevento l’annunciata riunione cui hanno preso parte: i rappresentanti degli Istituti della Secondaria Superiore di Benevento “Galilei -. Vetrone”, “Alberti” e “Giannone”, interessati da un programma di edilizia da molti milioni di Euro; il Consigliere provinciale delegato Carmine Agostinelli; i dirigenti all’edilizia scolastica, Salvatore Minicozzi, e al PNRR, Nicola Boccalone, assistiti dai funzionari tecnici ed amministrativi. La riunione era finalizzata ad individuare una soluzione condivisa per il trasferimento provvisorio in altra sede delle Classi dei 3 Istituti per consentire l’avvio dei cantieri di lavoro.

L'incontro si è aperto con un intervento del dirigente Boccalone il quale ha spiegato come sia necessario assumere in tempi rapidissimi, in considerazione delle rigide scadenze temporali imposte dai Programmi del PNRR e BEI. una posizione unitaria circa la sistemazione logistica dei tre Istituti per consentire l’avvio dei lavori già da tempo finanziati.

Il Dirigente ha inoltre sottolineato come la Provincia, proprio al fine

di alleviare gli inevitabili disagi di studenti, docenti e collaboratori, ha deciso nei giorni scorsi con il Consiglio Provinciale di procedere, investendo ulteriori risorse dal proprio Bilancio, all’acquisto dall’Università degli Studi, quindi da un Soggetto pubblico, di un’ala del Polo di Via Calandra ove poter sistemare per il tempo necessario alcune delle Classi degli Istituti interessati. Il Dirigente ha concluso affermando di auspicare una soluzione condivisa nel contesto del dialogo aperto tra le parti.

Ha preso quindi la parola il Dirigente Minicozzi, responsabile del programma dei lavori. Questi ha illustrato alcune opzioni per sistemare le Classi dei tre Istituti utilizzando tutte le disponibilità immobiliari pubbliche presenti nel territorio urbano, ovvero oltre al Polo di Via Calandra, anche quello di via delle Poste ed il “Mario Vetrone” di Piano Cappelle. Nell’illustrare le diverse opzioni, il dirigente Minicozzi ha nuovamente raccomandato di trovare in tempi immediati una intesa tra tutti i Soggetti delle Scuole interessate.

Il consigliere Agostinelli ha chiesto di fare sintesi ai rappresentanti degli Istituti presenti sottolineando come l’Amministrazione attiva della Provincia si sia già da tempo espresso con un indirizzo politico preciso a favore di istituti scolastici più efficienti e sicuri.

Al termine delle relazioni si è sviluppato un ampio dibattito tra le parti al termine del quale si è deciso un aggiornamento della riunione a lunedì prossimo 20 maggio per consentire agli Organi dirigenti degli Istituti di presentare alla Provincia i propri orientamenti e giungere così alle definitive determinazioni.