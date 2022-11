A Roma il compleanno "bipartisan" di Nunzia De Girolamo Politica (di tutti gli schieramenti) e tv per la festa dell'ex ministro, con menu made in Campania

Festa da 200 invitati al Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma per la festa di compleanno di Nunzia De Girolamo.

Compleanno festeggiato con un mese di ritardo (l'ex ministro è nata il 10 ottobre), anche perché in quei giorni si era arrivata (esattamente l'11 ottobre) l'assoluzione in Appello per la vicenda Asl.

Tante le personalità della politica e dello spettacolo presenti: dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte con la compagna al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ad autorevoli esponenti del Partito Democratico come Piero De Luca e Stefano Graziano e Michele Emiliano, ovviamente a esponenti di Fratelli d'Italia come il neo senatore Mimì Matera, il consigliere regionale Giampiero Zinzi e poi l'ex ministro Luciana Lamorgese e poi Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento .

Presenti anche Urbano Cairo, la conduttrice Myrta Merlino con il compagno, il campione del mondo '82 Marco Tardelli, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, il conduttore e giornalista Corrado Formigli, il medico Matteo Bassetti, lo scrittore Donato Carrisi.

Per il catering l'ex ministro ha puntato rigorosamente su un menù tutto Made in Campania con vini delle aree interne.