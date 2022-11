A spasso con cult, si presenta il progetto di turismo scolastico Domani la proposta dell'associazione spazio aperto alla Rocca dei Rettori

Domani alle ore 10 presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento, si terrà la presentazione del nuovo progetto di turismo scolastico dell’associazione Spazio@perto APS denominato "A spasso con Cult". Come start up, l’Associazione ha scelto di indirizzare i programmi e le azioni verso la valorizzazione e promozione delle specificità della Valle Telesina per poi diffondere il progetto in altre parti d'Italia. E’ un progetto che tende a trasformare le visite guidate e i classici viaggi d’istruzione in viaggi emozionali nei luoghi fisici e in quelli del cuore. “A spasso con Cult” si configura come un percorso didattico reale e ludico. Cult porterà gli studenti in giro per i luoghi della Valle Telesina in una sorta di caccia al tesoro, per una spassosa raccolta di curiosità, leggende e informazioni, approcciate con una prospettiva a 360°sul territorio visitato e sulla sua storia. Sentita la spiegazione delle guide, gli studenti rientreranno a scuola con la scatola del gioco “A spasso con Cult” un gioco di percorso con indovinelli, domande di cultura generale e domande sui luoghi che visiteranno. Potranno vincere quindi se saranno stati attenti alla spiegazione e sapranno rispondere alle altre domande. Sarà l'occasione per firmare il protocollo d'intesa tra Associazioni, Enti pubblici e privati della Valle Telesina e far conoscere "Cult" ad una rappresentanza di studenti di Benevento che ha accettato l'invito a partecipare all'evento. Ai presenti saranno distribuiti i gadget di “A spasso con Cult!”.

L’iniziativa educativa, ha lo scopo di incoraggiare comportamenti a tutela del territorio e favorire l'armonia tra le comunità e l'ambiente permettendo il riconoscimento del patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da trasmettere.

Il progetto di turismo scolastico nella Valle Telesina, vede come main sponsor la Forza e Coraggio ASD che in questa occasione avrà il piacere di omaggiare della maglietta dei suoi 50 anni di attività calcistica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il Presidente di Spazio@perto APS Annarita Del Donno.

Spazio@perto si è avvalso inoltre dell’intervento di giovani esperti che collaborando tra loro hanno dato vita al personaggio di Cult e ricercato una grafica accattivante e adatta al target di pubblico al quale è rivolto il gioco: l’illustratore Bruno Marucci, studente del Triennio di Pittura presso "Accademia di Belle Arti" di Napoli, appassionato di pittura soprattutto dell'ambito grafico e del disegno digitale finalizzato all'illustrazione e al character design; l’aspetto grafico è stato curato da Nicole Astrid Florean, così come la pianificazione dell’identità del progetto e della sua fruibilità comunicativa svolgendo il ruolo di project manager. Il progetto vede inoltre la collaborazione del regista Giuseppe Aquino della Caravanfilm di Roma, che ha diretto e montato le riprese eseguite da Raffaele Pilla con il suo drone e quelle del cineoperatore Gionni Izzo; il patrocinio della Provincia di Benevento e del Rotary club Valle Telesina. La regista Linda Ocone firma invece l'organizzazione della performance “Questa è una storia di maghi e di fate” tratto dal racconto-concorso “A spasso con Cult!” di Spazio@perto APS. I partecipanti saranno accolti nella sala della "Suprema Commissione della Magia" per conoscere il simpatico "Cult".