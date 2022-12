Comunità di Sant'Egidio offrirà il pranzo di Natale ai detenuti in difficoltà Una giornata diversa per i reclusi dell'istituto di pena sannita

La Comunità di Sant'Egidio anche quest'anno, come ormai da tradizione, offrirà ai detenuti di Benevento la possibilità di trascorrere una giornata diversa in vista del Natale. Giovedì 15 dicembre, infatti, la Comunità di Sant'Egidio offrirà il pranzo all'insegna della tradizione natalizia per circa 50 detenuti, sia italiani che stranieri, scelti tra quelli in difficoltà economica e che non hanno rapporti con le rispettive famiglie.