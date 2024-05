Il Giro-E fa tappa nella città di Benevento La gara riservata alle bici elettriche partirà domani alle 11 da piazza Castello

Partirà dalla città di Benevento la decima tappa del Giro-E, una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

La partenza è in programma alle ore 11:00 da piazza Castello, dove ci sarà il Villaggio della kermesse. E' prevista poi una ciclo-passeggiata lungo il corso fino all'Arco di Traiano, dove gli atleti stazioneranno per una photo-opportunity all'altezza del monumento simbolo della città. La gara partirà quindi da via Ennio Goduti.

"La partenza della tappa del Giro-E, in programma domattina, sarà un'ulteriore, splendida occasione di valorizzazione della città e delle sue bellezze. Siamo sicuri che la città parteciperà con trasporto e passione ad una giornata di sport, divertimento e sensibilizzazione ambientale. Questo evento, a cui il Comune ha creduto da subito, coniuga in maniera unica e affascinante lo sport, la sensibilizzazione ambientale, le nuove frontiere della mobilità e la valorizzazione turistica dei monumenti e dei più suggestivi scenari della città. Siamo sicuri che la città parteciperà con gioia e passione a questa splendida manifestazione", scrivono il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.