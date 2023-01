Crollo cimitero, Valentino: "Atteggiamento sindaco vergognoso" L'ex primo cittadino: "A chi doveva fare e non ha fatto è consigliabile educato silenzio"

Il consigliere di opposizione ed ex sindaco Carmine Valentino, all’indomani delle dichiarazioni del sindaco Riccio in merito al crollo di un’ala del cimitero di Sant’Agata dè Goti, tramite la sua pagina facebook dichiara: “A chi doveva e non ha fatto, a chi è sfuggito ed ha schivato con indifferenza gli allarmi di tanti, oltre alla testa china è consigliabile per costoro un educato silenzio, per rispetto verso la Comunità tutta dolore e rabbia meritano rispetto! Atteggiamenti vergognosi!”