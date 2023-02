Domenica a Vitulano sarà ricordata la nascita di Padre Isaia Columbro Santa messa con con la presenza di monsignore Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta

Sabato 11 febbraio 2023 ricorre il 115° anniversario della nascita in terra del Servo di Dio Padre Isaia Columbro (1908-2004).

Tale memoria sarà ricordata presso la Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio” in Vitulano domenica 12 febbraio 2023 con un nutrito programma di celebrazioni.

In mattinata, alle ore 7.30 e 9.30, saranno celebrate le S. Messe, mentre alle ore 10.00 è prevista l’accoglienza dei giovani che parteciperanno ad una giornata di fraternità, organizzata dalla Pastorale giovanile e vocazionale dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia, per riscoprire la spiritualità di Padre Isaia e approfondirne la figura.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, è prevista la Visita comunitaria alla tomba del Servo di Dio nel Cimitero di Vitulano e la recita della Santo Rosario.

Alle ore 18.00, S. E. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, presiederà la Solenne Celebrazione eucaristica.

In occasione dell’anniversario della nascita del Servo di Dio, come di consueto, sarà distribuito il Bollettino annuale a lui dedicato “La stella della Valle vitulanese”, giunto al 12° numero, curato da Fr. Domenico Tirone, Vice postulatore della Causa di canonizzazione.

Inoltre, potrà essere visitata la Mostra permanente sulla vita e l’apostolato di padre Isaia, allestita nel chiostro del Convento francescano di Vitulano.

L’occasione di questo annuale ricordo – l’altro appuntamento è per la nascita al cielo (13 luglio) – è per tenere viva la fama di santità che da sempre ha accompagnato la figura del Servo di Dio (sia in vita che soprattutto dopo la morte), e informare sullo stato della fase romana del processo di canonizzazione: attualmente presso il Dicastero delle Cause dei Santi è in fase di studio la Positio super vita et virtutibus necnon fama sanctitatis di padre Isaia.

Per far conoscere la figura del frate minore Servo di Dio, curando ogni iniziativa utile a promuoverne la fama di santità e dei segni, da tre anni è sorto nel Convento “SS.ma Annunziata” di Vitulano il Gruppo di preghiera “Padre Isaia Columbro”. Per ricevere ulteriori informazioni al riguardo, è possibile contattare la Fraternità dei Frati Minori di Vitulano (Convento "SS.ma Annunziata", Via S. Antonio, 82038 Vitulano – BN, basilica.vitulano@gmail.com).