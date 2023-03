Piazza Risorgimento: via libera in Giunta all'aggiornamento del progetto Pasquariello: "L'intervento con risorse del Piano periferie"

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato l'aggiornamento al progetto per la rigenerenazione urbana di piazza Risorgimento e dell'area attualmente adibita a Terminal bus. "Il piano - viene precisato dall'Ente - prevede la riqualificazione di piazza Risorgimento con un porticato perimetrale che valorizza lo spazio centrale della piazza e pensato come un tributo al Razionalismo italiano, di cui lo slargo è un fulgido esempio. L'area ora adibita a terminal bus sarà ripensata con spazi verdi per la parte contigua alla Rocca dei Rettori (terrazzamenti e aiuole con preservazione dell'alberatura esistente) e un parcheggio multipiano nell'area adiacente alla proprietà della Provincia, in prossimità del muro di contenimento".

"L'intervento sarà effettuato - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - con risorse esclusivamente pubbliche del Piano periferie. Puntiamo a rigenerare un'area strategica della città coerentemente con quanto disposto dal consiglio comunale. Meno volumetrie, più aree verdi e la valorizzazione urbanistica e architettonica di piazza Risorgimento, un'area cui sarà restituità dignità e bellezza. Su questa direttrice proseguiremo l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri", conclude Pasquariello.