Legalità, accordo tra istituzioni per i giovani e le imprese In Prefettura sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto triennale

“Condividere ed attuare una strategia comune che, partendo da specifiche emergenze culturali, sociali ed economiche, possa contribuire alla più ampia diffusione di una cultura della legalità, tra cittadini e giovani, attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio”.

E' l'obiettivo di “Vita... nella Giustizia e Legalità: Libertà…” un protocollo d’intesa della durata di tre anni sottoscritto questa mattina al Palazzo del Governo di Benevento tra l’Ente Cultura Schola Canthorum San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”, la Prefettura e la Procura di Benevento ed il Circolo Socio culturale “Petra –Strumilia”.

Un accordo che prevede una collaborazione con le Forze dell'Ordine in tema di sicurezza, coinvolgendo tutte le istituzioni locali, in particolare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Un laboratorio per combattere ogni forma di violenza, corruzione, dipendenza. Previste campagne informative che prevengano le truffe; qualsiasi attività illegale o pericolosa, ogni forma di corruzione, incentivando buone prassi e forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine; segnalando situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza dei cittadini; promuovendo iniziative per il contrasto del racket e dell'usura tramite campagne di sensibilizzazione finalizzate a promuovere e sostenere la raccolta di segnalazioni per trasferirle alle autorità competenti attraverso canali discreti e riservati. Sarà inoltre, istituito un premio annuale suddiviso in due sezioni: Sezione Istituti Scolastici e Sezione Imprese - Enti pubblici e privati – Cittadini.

Per la Sezione Istituti Scolastici il premio sarà assegnato ad una Scuola per la realizzazione di un cortometraggio, oppure una rappresentazione teatrale, un e-book o un elaborato artistico. Per la Sezione Imprese- Enti pubblici e privati -Cittadini sarà assegnato a coloro che si siano distinti in buone pratiche finalizzate a promuovere e tutelare giustizia e legalità.

“La legalità e il rispetto delle leggi costituisce un valore fondamentale della società per promuovere il pieno sviluppo del cittadino e per la costruzione del bene comune. I giovani sono il futuro di domani e dobbiamo lavorare insieme per una società migliore-afferma Licia De Lisa, Vice Presidente Circolo Socio Culturale PetraStrumilia”.

“Il Protocollo d’Intesa nasce dai principi contenuti nella Carta Costituzionale ove è contenuta l’autentica legalità. Siamo orgogliosi di aver dato vita a questa iniziativa, che sono certo sia un esempio forte di sinergia tra Associazioni ed Istituzioni” – afferma Alfonso Guarino Presidente dell’Ente Cultura Schola Canthorum San Lorenzo Martire “ Nicola Vigliotti”.

Nel sottolineare la rilevanza dell’iniziativa, il Prefetto Carlo Torlontano ha evidenziato “l’importanza della sinergia interistituzionale e del coinvolgimento degli enti del terzo settore per contrastare e prevenire ogni forma di violenza, corruzione e illegalità diffusa. Lo sviluppo della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni, si pone l’obiettivo di formare una cittadinanza proattiva, improntata ai valori fondamentali della Carta Costituzionale”.

“Necessario rimuovere gli ostacoli alla giustizia per dare vita a un percorso comune” ha chiarito il Procuratore Aldo Policastro che si è rivolto in particolare alle imprese “Realtà facilmente in contatto con il malaffare” e dunque la necessità di “essere attenti alla sicurezza sul lavoro, rispettare i diritti dei lavoratori e utilizzare i migliori materiali. Essenziale – ha concluso - evitare le attività corruttive”.