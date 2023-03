Plastic free: volontari in campo a Benevento Nel centro storico la raccolta di “mozziconi e rifiuti” con le altre associazioni del territorio

Sono partiti di buon mattino da piazza Castello per poi dirigersi verso il Corso Garibaldi e proseguire fino a Piazza Piano di Corte attraversando tutti i vicoli del centro storico. Volontari in campo a Benevento per il “mozzicone day” l'iniziativa di Plastic free che oggi, con il referente Mauro Cespa, ha fatto tappa anche nel capoluogo sannita coinvolgendo diverse associazioni del territorio e registrando anche il sostegno dell'assessorato all'Ambiente del Comune, guidato da Alessandro Rosa. Con l'associazione ambientalista, infatti, anche il comitato di quartiere Centro storico, il Rotary e il Wwf Sannio.

Grandi e piccini insieme per ripulire le strade, ma anche e soprattutto per proseguire verso quel percorso virtuoso di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto e alla tutela del territorio.

Plastic free, Cespa: prossimo evento lungo i fiumi di Benevento

“Oggi in particolare raccogliamo mozziconi nell'ambito del progetto nazionale”, ha spiegato il referente di Plastic free Mauro Cespa evidenziando la buona partecipazione registrata dall'evento anche nel capoluogo sannita e annunciando presto nuovi eventi “lungo gli argini dei fiumi per la raccolta della plastica per diffondere questo aspetto di recupero dei corsi d'acqua”.

Ambiente, Rosa: “Altro passo avanti per rendere la città sempre più pulita e decorosa”

“Continua il nostro pluzzle ambientale e la nostra collaborazione con plastic free”, ha ribadito per l'occasione l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, presente questa mattina in piazza Castello: “Un altro passo avanti per rendere la città sempre più pulita e decorosa contando sulla collaborazione di tutti”.

In campo anche Comitato di quartiere, Rotary e Wwf

“Importante dimostrare alla cittadinanza l'impegno che gli stessi residenti mettono in campo per la difesa dell'ambiente, uno degli obiettivi strategici per il nostro futuro”, il commento del presidente del comitato di quartiere Centro storico, Luigi Marino che insieme ai volontari del Rotary e del Wwf ha effettuato la raccolta dei rifiuti. “Un'occasione importante per sensibilizzare i cittadini del territorio”, il messaggio evidenziato da Ivan Maraviglia del Wwf Sannio.

E' trascorsa così a Benevento una giornata dedicata all'ambiente, una prima domenica primaverile che come detto partendo dall'evento nazionale è riuscita a coinvolgere grandi e piccini.