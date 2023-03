Ok al nuovo piano di emergenza. Mastella: territorio ad alto rischio sismico Barbieri: risultato importante. Petito (protezione civile): in pre allerta per la scossa in Molise

Ribadisce la necessità di fare tutto il possibile e rimanere sempre vigili pur contro una inevitabile imprevedibilità il sindaco di Benevento Clemente Mastella commentando la forte scossa di terremoto registrata la notte in Molise, in provincia di Campobasso.

Il primo cittadino lo ha fatto a margine della seduta consiliare di questa mattina dove il consiglio ha riconosciuto 19 debiti fuori bilancio e ha detto sì, all'unanimità, al nuovo Piano di Emergenza Comunale.

“Dobbiamo ricordare che il Sannio è una zona a forte rischio sismico, di qui la scelta di impiegare risorse utilizzando anche i fondi del Pnrr per le nuove scuole da realizzare. E dunque suonano incongruenti le lamentale di alcuni per l'eventualità di doppi turni a fronte della tutela e della sicurezza dei ragazzi e dell'intera comunità scolastica. Le ultime costruzioni – prosegue – hanno ormai principi antisismici ma rimangono ancora vecchi edifici, ed è dunque necessario fare tutto il possibile. Non a caso oggi approviamo il piano della protezione civile che ci consentirà interventi coordinati in caso di ogni problema”.

“L'approvazione del piano è un risultato importante e oggi arriva in concomitanza con il terremoto in Molise – ha commentato il consigliere delegato Italo Barbieri -. Un piano di protezione civile operativo e tecnico è essenziale. Sin dai prossimi giorni metteremo in campo il piano identificando tutte le aree di competenza e ci impegneremo nella divulgazione presso le scuole e i vari enti”.

“La pianificazione è indispensabile – ha poi commentato soddisfatto il Presidente della protezione civile di Benevento, Aniello Petito -. In quei momenti non si può improvvisare e le procedure da attuare devono essere necessariamente pensate in anticipo per consentirci di salvare vite umane, l'improvvisazione ci sottopone ad un rischio maggiore”. Poi riguardo alla scossa in Molise: “Da Campobasso per fortuna ci sono notizie tranquillizzanti, la scossa non ha provocato danni. Al momento non ci è stato richiesto aiuto ma siamo in una situazione di pre allerta, considerata la vicinanza potrebbe essere necessario il nostro intervento”.