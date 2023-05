Servizio 118. Mastella: presto comitato allargato dei sindaci Dopo le richieste dei primi cittadini riuniti a Morcone, interviene il sindaco di Benevento

"Comprendo le inquietudini dei sindaci su un tema serio e di gran peso come il riassetto logistico e funzionale del servizio 118, accolgo dunque le sollecitazioni di Sannio Smart Land: convocheró a breve il direttore Volpe per un Comitato di rappresentanza in forma allargata ai sindaci della provincia", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo la richiesta emersa da numerosi sindaci della provincia di Benevento che ieri si sono incontrati a Morcone per discutere del riassetto del piano 118 emergenze sanitarie al vaglio dell'Asl di Benevento.

"Ribadisco tuttavia - ha poi rimarcato Mastella - che in un recente colloquio, il direttore generale dell'Asl mi ha garantito che non è stata adottata nessuna decisione e che quando questo avverrà, ci sarà la condivisione necessaria e adeguata alla serietà del tema", prosegue Mastella.

"Esorto tutti - conclude Mastella - a non inasprire i toni del dibattito, a non confidare troppo in voci di corridoio e ad attendere fiduciosamente gli esiti del confronto istituzionale".