Gran Concerto di Capodanno: c'è la XXXIII edizione

L'energia della musica torna a dare il benvenuto al 2026. A Benevento si rinnova l'appuntamento con l'ormai tradizionale Gran Concerto di Capodanno. La proposta, giunta alla sua 33esima edizione, è stata presentata questa mattina al Teatro Comunale che ospiterà il concerto il 1 gennaio 2026 (primo spettacolo ore 18, secondo spettacolo 20.15).
L'iniziativa, curata da Musicainsieme, rientra nella rassegna “Incanto di Natale”, diretta da Renato Giordano e promossa dall'amministrazione comunale di Benevento.
Ritorna dunque l'evento che con la sua musica spumeggiante e spensierata apre il benaugurante anno nuovo alla "maniera viennese".
Protagonista l'orchestra internazionale della Campania diretta dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.
L'appuntamento fondato da Giuseppe De Marco sarà affidato alla conduzione di Mario Collarile con un programma intenso che spazia da Verdi a Strauss, passando per Mascagni e Tchaikovsky.
Ad arricchire l'evento la scuola di danza di Saveria Cotroneo che accompagnerà la musica con coreografie ispirate alla tradizione viennese, creando un elegante connubio tra musica e danza.