Sorpreso in trasferta con la cocaina, volevo restituirla, non è buona: arrestato Pago Veiano. Un 39enne di San Leucio del Sannio fermato dalla guardi di finanza

Lo ha beccato a Pago Veiano la guardia di finanza, che gli ha sequestrato circa 60 grammi di cocaina. E' per questo che è stato arrestato Alfredo V., 39 anni, di San Leucio del Sannio, a carico del quale è stata prospettata una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato sorpreso nella tarda serata all'esterno dell'abitazione di una persona che poco prima, per evitare il controllo, avrebbe ingerito una dose di cocaina.

Fermato e perquisito, il 39enne è stato trovato in possesso della droga dalle fiamme gialle, alle quali avrebbe offerto una sua versione, sostenendo di aver raggiunto Pago Veiano per restituire la cocaina, perchè non di buona qualità, a colui che gliel'avrebbe venduta in precedenza.

Su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, l'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Leone, è stato sottoposto ai domiciliari.